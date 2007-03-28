Панде в тайском зоопарке показывают порно (фото)

Специальное побудительное видео показывают самцу панды в одном из тайских зоопарков. Таким образом работники заведения надеются вынудить его спариваться со своей самкой.

Каждый вечер бамбуковому медведю Чуанг Чуангу показывают видео, на котором занимаются любовью другие панды. Так работники зоопарка пытаются стимулировать панду к спариванию со своей подругой Лин Ху. Они живут вместе уже на протяжении двух лет, но пока еще не проявляли интереса друг к другу. По словам надзирателей, самец не сразу начал реагировать на видео, однако постепенно заинтересовался. Подобная практика существует в некоторых других зоопарках мира. Так, например, в Китае после нескольких месяцев пересмотра пандовского порно пара медведей смогла таки зачать малыша. Период спаривания у панд очень короткий - только 60 часов в год. Обычно он приходится на январь или февраль.

5 канал