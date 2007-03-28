Панде в тайском зоопарке показывают порно (фото)
09:37, 28 марта 2007Разное
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Период спаривания - только 60 часов в год :(
|Фото АР/Yahoo!
Каждый вечер бамбуковому медведю Чуанг Чуангу показывают видео, на котором занимаются любовью другие панды. Так работники зоопарка пытаются стимулировать панду к спариванию со своей подругой Лин Ху. Они живут вместе уже на протяжении двух лет, но пока еще не проявляли интереса друг к другу. По словам надзирателей, самец не сразу начал реагировать на видео, однако постепенно заинтересовался. Подобная практика существует в некоторых других зоопарках мира. Так, например, в Китае после нескольких месяцев пересмотра пандовского порно пара медведей смогла таки зачать малыша. Период спаривания у панд очень короткий - только 60 часов в год. Обычно он приходится на январь или февраль.
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