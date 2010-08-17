Изобретено топливо из отходов виски
22:15, 17 августа 2010Разное
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На 30% экономичнее
Ученые из университета Шотландии запатентовали способ получения биотоплива из продуктов производства виски, сообщает Би-Би-Си.
По замыслу изобретателей, получаемое из отходов винокурен топливо можно будет использовать для заправки автомобилей.
Ученые заявляют о том, что их топливо будет на 30% более экономичным, чем существующие виды биотоплива.
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