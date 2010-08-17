Изобретено топливо из отходов виски

Ученые из университета Шотландии запатентовали способ получения биотоплива из продуктов производства виски, сообщает Би-Би-Си.

По замыслу изобретателей, получаемое из отходов винокурен топливо можно будет использовать для заправки автомобилей.

Ученые заявляют о том, что их топливо будет на 30% более экономичным, чем существующие виды биотоплива.