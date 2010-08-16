Взрыв на фабрике фейерверков в Китае: 13 погибших, 148 раненных

В результате сильного взрыва на фабрике фейерверков в китайской провинции Хэйлунцзян погибли 13 человек, сообщает "Синьхуа". 148 человек получили различные ранения, передает Лента.ру.

Взрыв произошел в понедельник, 16 августа, в 9:45 по местному времени (5:45 по Москве) в окрестностях города Ичунь примерно в 150 километрах от границы с Россией. Причины происшествия на фабрике, принадлежащей компании Huali Industry, не установлены.

Очевидцы отмечают, что взрывная волна ощущалась на расстоянии до пяти километров от фабрики. Из-за угрозы новых взрывов были эвакуированы около 2000 тысяч местных жителей.

После взрыва на предприятии начался пожар, на тушение которого были направлены более 1700 пожарных и 62 спецмашины. Спустя несколько часов благодаря поддержке с воздуха огонь удалось локализовать, однако на предприятии и после локализации были слышны разрывы фейерверков.

По предварительным данным, в момент взрыва на предприятии должны были находиться от 40 до 50 рабочих, однако официальных данных об их точном числе не поступало.