В «Парке Киевская Русь» строят Ярославов двор XII в. (фото)

В «Парке Киевская Русь» (с. Копачев, Обуховский район Киевской области) строят Ярославов двор XII века.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парка, Ярославов двор будет служить гостиницей и частично – бизнес-центром.

Чтобы возвести оборонное сооружение вокруг Ярославова двора, строителям понадобится почти 2000 колод. Верхняя часть ограждения двора князя Ярослава Мудрого будет достигать 3,5 м, нижняя – 2,7 м. Общая длина деревянного забора – 270 м. Ансамбль оборонного сооружения будет состоять из забора и трех башен, сконструированных по историческим материалам. Строительство ведется по старинной технологии - без единого гвоздя на деревянных врубках. Материал - сосна и дуб. Завершить работы планируется до конца года.

Испытания нового оборонного сооружения на прочность устроят на одном из фестивалей «Парка Киевская Русь», где планируется осуществить постановку «Штурм Киева».

Также до конца года на Ярославовом дворе построят двухэтажную усадьбу XII века.