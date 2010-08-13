Украинец в Беларуси уже 4 года копает подземный ход в Польшу

Вечером 12 августа брестские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался сделать подкоп, чтобы попасть в Польшу. Об этом беларусскому агентству БЕЛТА сообщили в пресс-центре Госпогранкомитета Беларуси.

Задержание произошло примерно в 350 м от границы. Документов при мужчине не было, но его личность сразу же была установлена. «Задержанный там не просто примелькался, а порядком надоел», - поясняют в пограничном ведомстве. Оказывается, уже четыре года с интервалом примерно в шесть месяцев 60-летний украинец пытается с помощью лопаты пробраться в Польшу из Беларуси.

Как пояснили пограничники, именно специфическая медицинская справка помогает мужчине избегать наказания и внесения в список невъездных. На заставе уверены, что через полгода "землекоп" снова явится в эти места.

Сейчас задержанный оформлен как нарушитель границы. Принимая во внимание неординарность случая, его отправили не в изолятор временного содержания, а в медучреждение. Там мужчина пробудет до тех пор, пока его не передадут украинским пограничникам.