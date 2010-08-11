В Киеве двое охранников "заминировали" собственный ТЦ

Сотрудники СБУ в Киеве задержали двух охранников, которые "заминировали" один из столичных торговых центров, в котором сами же и работали.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оба задержанных - 1989 и 1990 годов рождения - являются жителями столицы. Свой поступок они объяснили тем, что таким способом решили устроить перерыв в рабочее время и «проверить оперативность работы правоохранителей».

По материалам СБУ Дарницкое райуправление МВД возбудило против задержанных уголовное дело по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.