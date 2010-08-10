Путин принял участие в тушении лесных пожаров

Премьер-министр России Владимир ПУТИН, прибывший с рабочей поездкой в Рязанскую область, принял участие в тушении лесных пожаров с борта противопожарного самолета-амфибии Бе-200

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, в ходе получасового полета российский премьер занял место второго пилота в кабине самолета и управлял как забором воды в реке Ока, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани.

Всего самолет выполнил два забора воды и два сброса на очаги пожаров по 12 тонн воды каждый. В результате два очага лесных пожаров были потушены.