«Ровноазот» остановлен на несколько дней из-за аварии

Сегодня утром, в 5 ч. 45 мин., остановлена работа ОАО «Ровноазот» из-за выхода из строя сепаратора газового конденсата в одном из цехов производства аммиака.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе «Ровноазота», возгораний, значительных повреждений и нанесения вреда окружающей среде не было, пострадавших среди персонала нет.

Специализированные службы предприятия и МЧС отреагировали оперативно, но, по мнению специалистов предприятия, практической необходимости в их действиях не было. В настоящее время силами ремонтных служб «Ровноазота» проводится восстановление работоспособности оборудования, и в ближайшее время предприятие вернется к штатному режиму работы.

Согласно сообщению городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, на предприятии произошла разгерметизация одного из резервуаров, в результате чего сорвало его крышку. Но вредных выбросов в атмосферу не произошло и никто не пострадал. Во время аварии в цеху никого не было, поскольку он находится на ремонте.

По мнению помощника генерального директора ОАО «Ровноазот» Игоря ЛОПАЦКОГО, предприятие вернется к штатному режиму работы в ближайшие 2-3 дня.

Справка УНИАН. ОАО «Ровноазот» - один из крупнейших в Украине производителей минеральных удобрений и азотных соединений. В настоящее время на производстве постоянно занято около 5 тысяч человек. По итогам 2009 года предприятие получило убытки в размере 242,5 млн. гривен.