В Луганске из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

Этим решением исполнительного комитета Луганского горсовета запрещается движение на улицах и дорогах областного центра автотранспорта общей массой более 24 тонн в дневное время. Ограничение движение вводится с 07.00 до 22.00 при температуре воздуха более + 28 градусов Цельсия.

По словам первого заместителя Луганского городского председателя Манолиса ПИЛАВОВА, исполком был вынужден принять это решение для того, чтобы сохранить дороги в Луганске. «В результате установления аномально высоких температур во время движения большегрузного транспорта через город в дневное время разрушается и оплывает асфальтное покрытие. Поэтому принято решение, чтобы такие автомобили двигались через город ночью», - прокомментировал он решение.

Исполком горсовета обратился также к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с тем, чтобы они ограничили выезд транспорта во время жары. Руководителям предприятий, кроме того, порекомендовали пересмотреть, в случае необходимости, графики работы для создания нормальных условий работы трудовых коллективов.