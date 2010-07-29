Мужчина погиб, катаясь на перилах в торговом центре

В Виннице человек, находясь в нетрезвом состоянии, катался на перилах в торгово-развлекательном комплексе, сорвался и погиб.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.

Это произошло 29 июля около 01:30 в ТРЦ “Мегамол”. Посетитель магазина, 25-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, катался на перилах и упал с третьего этажа.

В результате падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.