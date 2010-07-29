Мужчина погиб, катаясь на перилах в торговом центре
12:30, 29 июля 2010Разное
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Трагедия в Виннице
В Виннице человек, находясь в нетрезвом состоянии, катался на перилах в торгово-развлекательном комплексе, сорвался и погиб.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Винницкой области.
Это произошло 29 июля около 01:30 в ТРЦ “Мегамол”. Посетитель магазина, 25-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, катался на перилах и упал с третьего этажа.
В результате падения мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
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