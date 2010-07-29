ДТП в Севастополе: пострадали 9 пассажиров микроавтобуса

В Севастополе в дорожно-транспортном происшествии пострадали 9 пассажиров микроавтобуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера на 7-м километре автодороги Севастополь-Инкерман.

Водитель микроавтобуса “Mercedes-Benz”, двигаясь в направлении Севастополя, не учел дорожную обстановку и совершил столкновение с автобусом “MAN”, который остановился впереди в крайней правой полосе.

Пострадавшие пассажиры микроавтобуса “Mercedes” с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу в Севастополе.

В целом в Украине в течение прошлых суток произошло 645 ДТП, в которых 16 человек погибли, 141 чел. - пострадал. В том числе 6 ДТП совершено по вине водителей в нетрезвом состоянии.