Прокуратура забрала у милиции дело о слежке за журналистами ТВі

Прокуратура Голосеевского района Киева отменила решение милиции об отказе в возбуждении уголовного дела относительно слежки за журналистами ТВі.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала.

Соответствующее решение прокуратура приняла, рассмотрев жалобу директора ТВі Николая КНЯЖИЦКОГО на постановление Голосеевского районного управления милиции в Киеве об отказе в возбуждении уголовного дела относительно факта слежки за сотрудниками телеканала ТВі и проведя проверку.

Прокуратура также сообщила, что с настоящего момента осуществление последующей проверки и принятие решения поручено сотруднику прокуратуры. Относительно же оперуполномоченного отдела уголовного розыска Голосеевского райуправления милиции С.НЕСТЕРЧУКА, который проводил доследственную проверку, начато дисциплинарное производство за ее ненадлежащее проведение, отметили в пресс-службе ТВі.

Как сообщалось, директор телеканала ТВі М.КНЯЖИЦКИЙ заявлял, что за ним и за его коллегами ведется наблюдение неизвестными лицами.

В конце июня Голосеевское районное управление милиции в Киеве отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению Н.КНЯЖИЦКОГО по установлению лиц, причастных к слежке за журналистами, и привлечению их к ответственности.