Сегодня ночью человечество ждет уникальное явление

Необычное числовое явление ждет человечество ранним утром в четверг, 4 мая. В начале суток цифры, обозначающие часы, минуты, секунды и дату выстроятся в уникальную последовательность: 01.02.03.04.05.06. Это произойдет ровно в 1 час 2 минуты и 3 секунды 4-го числа 5-го месяца 6-го года нового века.

Такие исключительные сочетания приходятся один раз на десятки поколений, отмечает ИТАР-ТАСС.

Сейчас люди во многих странах мира, прежде всего в Азии, готовятся по особому встретить данный временной и исторический феномен. Согласно ряду эзотерических учений, именно в данный момент в атмосфере Земли откроется мистический тоннель для космических лучей гармонии, которые будут иметь вид особой энергии. Эти учения базируются на особом значении чисел, которые лежат в основе мироздания.

После 4 мая очередной похожий числовой феномен придется ждать 72 года. Он настанет в 12 часов 34 минуты 5-го июня 78 года нынешнего века. Тогда числовой ряд будет также отличаться необычайной гармонией: 12345678.