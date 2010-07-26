Путин ведет байк под украинским флагом (фото)

Около 30 тысяч людей собрались 24 июля в Севастополе, на 17-м километре Ялтинской трассы, на открытии XIV международного байк-шоу «Ночные волки».

Для участия в мероприятии прибыли от одной до полутора тысяч байкеров из Украины, России, Беларуси, Молдовы, ряда стран дальнего зарубежья.

Свой "Харли Девидсон" модификации "Леман", украшенный российским и украинским флагами, глава российского правительства назвал "навороченной железякой", а участников шоу во время приветственной речи - "братьями".

"Вы приехали сюда, потому что вы свободные люди, можете приехать куда захотите, и то, что здесь собралось огромное количество людей из разных стран Европы, очень символично. Это говорит о том, что мы уже в едином пространстве и можем жить, как говорил Маяковский, единым человечным общежитием", - сказал Путин.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН