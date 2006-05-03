Кому выгодная теневая Украина?

Сколько же можно, “любі друзі”, продавать свою страну и раздавать ее по кускам разномастным “бизнесменам”? Прочитал несколько статей в Интернете про РосУкрЭнерго и его владельцев. Что сказать? Ни для кого не секрет, что энергетическая независимость государства - одна из ключевых составляющих полной независимости Украины. От кого-либо. А тут... Оказывается, каких-то два бизнесмена, о котором ничего точно не известно, фактически держат в своих руках энергетику целого государства. Кто такие эти два “Ф” - Фирташ и Фурсин? Украинские “бизнесмены”, отхватившие свое в кучминские времена благодаря расцвету коррупции, или газпромовские “агенты”?

Это тревожит людей не только у вас, в столице, но и население в регионах. Народ беспокоит, что же будет дальше? Какими будут цены на газ? Что будет следующей зимы с отоплением? Может, опять придется сидеть в холодных домах? И это лишь из-за того, что энергетическая политика правительства... как бы сказать... она будто и есть, но ее будто и нет...

Почему упомянутые лица волнуют больше 40 миллионов украинцев, но совсем не волнуют ни Президента, ни профильного министра Плачкова, ни председателя Нафтогаза Ивченко? Если они уверены в прозрачности газовых операций, честности бизнесменов, пусть поделятся с народом! Если нет - простите, какого черта Украина не может покупать топливо, не переплачивая за него напрямую Газпрому, если уж другого выхода нет...

Почему-то не хотят. Ни того, ни другого. Кому-то до сих пор (при новой, прозрачной власти!) выгодно, чтобы государственные денежные и энергетические ресурсы проходили полутеневыми путями, через неизвестных людей и фиктивные структуры. Кому-то во власти и до сих пор выгодно, чтобы Украина оставалась в тени.

Василий Полищук, предприниматель, патриот, г. Ровно