Пресс-служба крымского правительства пробует говорить по-украински

Пресс-служба Совета министров Автономной Республики Крым с сегодняшнего дня рассылает свои сообщения не только на русском языке, но и на украинском.

Как передает корреспондент УНИАН, в сообщении пресс-службы правительства Крыма говорится, что подготовка и рассылка материалов на двух языках - украинском и русском - проводится для "улучшения информационного обеспечения потребностей крымских СМИ и всех крымчан". Пресс-служба Совмина АРК просит присылать на ее адрес предложения и замечания относительно рассылки материалов на двух языках.

Напомним, пресс-служба крымского правительства одно время уже "говорила" по-украински. В тот период, когда премьером Крыма был Анатолий МАТВИЕНКО, рассылка сообщений проводилась как на русском, так и на украинском языках. Потом эта практика прекратилась, и сообщения рассылались только на русском языке.