Немцы отпраздновали день без автодвижения

Около трех миллионов человек в воскресенье заполнили автобан, связывающий немецкие города Дуйсбург и Дортмунд в Рурской области, чтобы принять участие в празднике, для которого был сооружен стол, протянувшийся на 60 километров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Rhein-Zeitung.

Движение автомобилей на шоссе A40 было запрещено. На одной стороне автобана был протянут гигантский стол для пикника, собранный из почти 20 тысяч столов, другая полоса была предоставлена пешеходам и велосипедистам.

Участники мероприятия, названного "Спокойная жизнь" (Still-Leben), в частности, демонстрировали так называемую "будничную культуру" (Alltagskultur) - устраивали театральные и танцевальные представления, играли в шахматы, отмечали дни рождения.

Грандиозный фестиваль проводился в рамках культурного проекта Рур-2010. Рурский регион, входящий в состав федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, является культурной столицей Европы 2010 года.