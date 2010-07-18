Отец теннисиста купил часть улицы

Жители аргентинского города Тандил недовольны тем, что отец теннисиста Хуана Мартина дель Потро купил два квартала улицы Дабидос, прилегающие к его дому, пишет РИА Новости со ссылкой на спортивную газету Marca.

Семья известного теннисиста сумела приобрести городскую собственность несколько месяцев назад у муниципалитета. Даниэль дель Потро решил купить часть улицы, чтобы оградить свою семью от любопытных прохожих, которые слишком близко подходили к дому теннисиста под предлогом посмотреть на живописный квартал. При этом семья дель Потро запретила проезд на любом транспорте по своей части улицы.

Ходатайство о покупке части улицы было рассмотрено в городском совете Тандила. Большинством голосов (12 из 20) члены совета приняли решение удовлетворить просьбу.

Однако, по мнению жителей города, продажа общественных территорий частным лицам незаконна, и, несмотря на то, что семье теннисиста удалось купить два квартала, соседи дель Потро собираются бороться за свои права.