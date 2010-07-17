"Горбатому" запорожцу - 50 лет (исторические фото)

Первый ”Запорожец” вышел из экспериментального цеха 18 июня 1959 года. До конца года было изготовлено еще 30 машин. В июле 1960-го года автомобиль решили показать в Москве. По дороге два специально изготовленных образца осмотрели в Киеве члены Президиума ЦК Компартии Украины.

18 июля 1960 года автомобили осматривало в Кремле высшее руководство СССР.

В августе пять машин ЗАЗ-965 пришли в Москву для испытаний в лабораториях.

За шесть лет завод ”Коммунар” изготовил почти 300 тысяч «Запорожцев».

В 1983 г. во Львове создан клуб владельцев антикварных запорожцев. Стать членом клуба может каждый любитель запорожцев, который чтит и ухаживает за своим автомобилем.

Фото из личного архива Гавриила Косика / УНИАН