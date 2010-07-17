"Горбатому" запорожцу - 50 лет (исторические фото)
В июле 1960 г. ЗАЗ-965 показали в Москве
Первый ”Запорожец” вышел из экспериментального цеха 18 июня 1959 года. До конца года было изготовлено еще 30 машин. В июле 1960-го года автомобиль решили показать в Москве. По дороге два специально изготовленных образца осмотрели в Киеве члены Президиума ЦК Компартии Украины.
18 июля 1960 года автомобили осматривало в Кремле высшее руководство СССР.
В августе пять машин ЗАЗ-965 пришли в Москву для испытаний в лабораториях.
За шесть лет завод ”Коммунар” изготовил почти 300 тысяч «Запорожцев».
|Первый опытный образец автомобиля «ЗАЗ-965», Запорожье, июль 1959 г.
|Первые испытания автомобилей «ЗАЗ-965» в зимних условиях, в Ялте (Крым), в январе 1959 г.
|Испытания «ЗАЗ-965» на горных дорогах, в Ялте (Крым), август 1962 г.
|Испытания «ЗАЗ-965» на песчаных дорогах, Запорожье, август 1962 г.
|Автомобили «ЗАЗ-965» на первомайской демонстрации, в Запорожье, 1 мая 1960 г.
|Фургон для мелких грузов в торговле ЗАЗ-970 Ф, который не был поставлен на производство, август 1964 г.
|Военный ЗАЗ-967 с местом в кузове для лежачего раненого. В модификации с лебедкой мог подтягивать специальные носилки с раненными с переднего края, август 1964 г.
В 1983 г. во Львове создан клуб владельцев антикварных запорожцев. Стать членом клуба может каждый любитель запорожцев, который чтит и ухаживает за своим автомобилем.
Фото из личного архива Гавриила Косика / УНИАН