Харьковская илиция собирает фототеку футбольных хулиганов

Работники ГУ МВД Украины в Харьковской области собирают фототеку футбольных хулиганов для их недопущения на матчи Евро-2012 в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Харькове финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу сказал заместитель начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области по вопросам Евро-2012 Игорь СЕНЧУК.

«С целью противодействия футбольным хулиганам сотрудники милиции собирают фототеку тех футбольных фанатов, которые недостойно ведут себя на трибунах. Сейчас идет разработка международной базы фанов, фандвижений и их лидеров. Эти меры дадут возможность не допускать на спортивные соревнования тех, кто неоднократно нарушал общественных порядок и покой», - сказал И.СЕНЧУК.

Он также сообщил, что в структуре ГУ МВД Украины в Харьковской области для координирования усилий по обеспечению порядка во время проведения футбольных матчей Евро-2012 в Харькове введена должность заместителя начальника по вопросам Евро-2012. Кроме того, собраны и направлены в МВД Украины все необходимые документы для создания отдельного центра по подготовке к Евро-2012.

По словам И.СЕНЧУКА, заданиями сотрудников этого центра будет непосредственная организация деятельности органов и подразделений по обеспечению общественного порядка и предотвращению хулиганских действий со стороны футбольных фанатов, предотвращение терроризма, наркоторговли, а также преступлений против жизни, здоровья и собственности граждан Украины и иностранцев, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение безопасности в местах проживания официальных гостей.

И.СЕНЧУК подчеркнул, что на сегодняшний день налажено сотрудничество между ГУ МВДУ в Харьковской области и местными органами власти, СБУ и тому подобное, согласован план действий по обеспечению правопорядка во время прохождения чемпионата Евро-2012 в Харькове. Кроме того, разработана схема дислокации подразделений МВД для патрулирования в дни проведения матчей в центральной части города, а также территорий, прилегающих к авто- и железнодорожным вокзалам.

И.СЕНЧУК также добавил, что в структуре подразделения уголовного розыска создан отдельный отдел по раскрытию преступлений, «совершенных иностранцами и в отношении них, а также сектор по борьбе с преступлениями, связанными с деятельностью радикальных молодежных формирований».

«Эти подразделения осуществляют мониторинг организаций и отдельных лиц, которые являются сторонниками или пропагандируют идеи неонацизма, расизма и скинхедского движения», - отметил он.

И.СЕНЧУК подчеркнул, что во время проведения матчей финальной части чемпионата Европы по футболу в Харькове работники милиции будут работать в круглосуточном режиме.