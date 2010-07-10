Фольксваген врезался в «КамАЗ»: двое погибших и двое травмированых
12:49, 10 июля 2010Разное
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В Крыму два человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с «КамАЗом».
Авария произошла сегодня около 6.30 утра на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, говорится в переданном УНИАН сообщении крымского управления ГАИ.
"Водитель автомобиля "Фольксваген" отвлекся от управления и допустил столкновение с «КамАЗом», который двигался впереди в попутном направлении", - сообщила пресс-служба.
Две пассажирки легковушки погибли на месте аварии.
Еще одна пассажирка, 7-летняя девочка, и водитель "Фольксвагена" доставлены в больницу.
По предварительным данным Госавтоинспекции, семья из Луганска ехала на отдых.
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