Фольксваген врезался в «КамАЗ»: двое погибших и двое травмированых

12:49, 10 июля 2010
Разное
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В Крыму два человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с «КамАЗом».

Авария произошла сегодня около 6.30 утра на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, говорится в переданном УНИАН сообщении крымского управления ГАИ.

"Водитель автомобиля "Фольксваген" отвлекся от управления и допустил столкновение с «КамАЗом», который двигался впереди в попутном направлении", - сообщила пресс-служба.

Две пассажирки легковушки погибли на месте аварии.

Еще одна пассажирка, 7-летняя девочка, и водитель "Фольксвагена" доставлены в больницу.

По предварительным данным Госавтоинспекции, семья из Луганска ехала на отдых.

 

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