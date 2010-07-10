Фольксваген врезался в «КамАЗ»: двое погибших и двое травмированых

В Крыму два человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с «КамАЗом».

Авария произошла сегодня около 6.30 утра на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, говорится в переданном УНИАН сообщении крымского управления ГАИ.

"Водитель автомобиля "Фольксваген" отвлекся от управления и допустил столкновение с «КамАЗом», который двигался впереди в попутном направлении", - сообщила пресс-служба.

Две пассажирки легковушки погибли на месте аварии.

Еще одна пассажирка, 7-летняя девочка, и водитель "Фольксвагена" доставлены в больницу.

По предварительным данным Госавтоинспекции, семья из Луганска ехала на отдых.