Похищенного главу профсоюза продержали в «засаде» и отпустили

Председатель независимого профсоюза ОАО «Алчевский металлургический комбинат» Андрей ТИТАРЕНКО, об исчезновении которого сообщалось сегодня утром, в 12.30 вернулся домой и пишет обращение в прокуратуру в связи с событиями, произошедшими с ним сегодня.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области Татьяна КИСЛАЯ, А.ТИТАРЕНКО рассказал, что в 6.30 он вышел из дому, где его ожидал автомобиль темно-вишневого цвета. Один из двух мужчин, сидевших в автомобиле, выйдя из него, предъявил А.ТИТАРЕНКО какое-то удостоверение на имя ПИРИНА Олега Вадимовича, добавив при этом, что он из Луганска и является работником отдела по борьбе с бандитизмом.

Владелец свидетельства также сказал, что на АМК похищена крупная партия металла и им сообщили на предприятии, что А.ТИТАРЕНКО якобы имеет к этому отношение.

Профсоюзного лидера пригласили в автомобиль, подчеркнув при этом, что нужно проехать забрать еще одного подозреваемого, а затем поехать в отделение милиции.

Отъехав на расстояние 30 минут ходьбы от дома, автомобиль остановился. У А.ТИТАРЕНКО забрали мобильный телефон и сообщили, что нужно подождать в засаде. В 12.00 автомобиль тронуло с места, на перекрестке А.ТИТАРЕНКО высадили из машины. Во время ожидания с ним никто не разговаривал. Мужчина, который назвался О.ПИРИНЫМ, все время вел телефонные переговоры с каким-то Сергеем Владимировичем. А.ТИТАРЕНКО велели идти домой и ждать, что в 15.00 ему привезут повестку.

По словам Т.КИСЛОЙ, сейчас А.ТИТАРЕНКО и его жена находятся в стрессовом состоянии.

Заместитель председателя Конфедерации свободных профсоюзов Луганской области считает, что это событие является ничем иным, как психологическим давлением на председателя независимого профсоюза.

По ее словам, конфедерация, в свою очередь, тоже готовит обращение в областную прокуратуру.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель ЦОС Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, такого сотрудника как ПИРИН Олег Вадимович в органах УБОП нет. Она сообщила также, что жена А.ТИТАРЕНКО обращалась по поводу исчезновения ее мужа в Алчевское городское управление милиции.

По словам Т.ПОГУКАЙ, людей, которые задерживали А.ТИТАРЕНКО, никакого отношения к органам МВД не имеют, поскольку, по словам председателя независимого профсоюза, они были на машине без номеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Алчевске Луганской области исчез председатель независимого профсоюза ОАО «Алчевский металлургический комбинат» А.ТИТАРЕНКО.

По словам Т.КИСЛОЙ, в конфедерацию позвонила по телефону жена А.ТИТАРЕНКО и сообщила, что утром мужа у дома забрал автомобиль темно-вишневого цвета, в котором сидели двое неизвестных, а позже ей позвонили по телефону с работы и сообщили, что А.ТИТАРЕНКО не явился на работу.

По словам Т.КИСЛОЙ, независимый профсоюз на АМК был создан в апреле текущего года после того, как коллективное обращение рабочих в облгосадминистрацию в феврале о нарушении их прав и вопросов охраны труда на комбинате ни к чему не привели. По ее словам, сразу после создания независимого профсоюза в отношении членов организации начались “репрессии и угрозы”, даже в адрес семей.