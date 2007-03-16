Центр помощи женщинам нуждается в помощи

Киевский городской центр работы с женщинами обвиняет власти Шевченковского района Киева в попытке забрать помещение центра.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор центра Галина ГОНЧАРУК.

Она рассказала, что со времени создания центра с районными властями было заключено и ежегодно продлевалось соглашение об аренде помещения по адресу ул. Мельникова, 20.

По ее словам, летом прошлого года было договорено о продлении срока аренды еще на год, а соответствующее соглашение планировалось подписать в сентябре 2006 года. Однако, заявила Г.ГОНЧАРУК, это соглашение не подписано и до сих пор.

Директор центра отметила, что согласно устной информации из райгосадминистрации, ордер на пользование помещением получил городской рекламно-информационный туристский центр, который, по ее информации возглавляет один из депутатов Шевченковского районного совета.

При этом Г.ГОНЧАРУК отметила, что кроме этого центра фактически ни одна другая общественная организация, занимающаяся проблемами женщин, не имеет приличного помещения в центре города. Она добавила, что вместо этого вполне очевидно, что дом центра является “лакомым куском” для многих бизнесменов, которые любыми методами стремятся им завладеть. “Это настоящая дискриминация женщин”, – заявила директор центра.

Г.ГОНЧАРУК рассказала, что центр был создан в 1998 году совместными усилиями женских общественных организаций и Киевской городской власти. Центр работы с женщинами предоставляет бесплатную помощь жертвам насилия и женщинам, оказавшимся в кризисных ситуациях. В частности, за 9 лет работы центра около 36 тыс. женщин и 2 тыс. мужчин получили бесплатную психологическую и юридическую помощь, 360 женщин и 120 детей нашли крышу в приюте для пострадавших от насилия в семье, более чем 12 тыс. человек прошли различные курсы и учебы в центре.