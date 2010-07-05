В Херсонской области разбился вертолет

В Херсонский области разбился вертолет.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня около 6.10 утра вблизи села Богдановка Каховского района на территорию сельхозугодий упал вертолет КА-26.

Как выяснилось, причиной падения стало столкновение вертолета фирмы “Херсонавиа” с линией электропередач мощностью 10 киловольт, которую он зацепил во время обработки полей минеральными удобрениями.

54-летний пилот с сотрясением головного мозга, ушибами позвоночника, таза и внутренних органов находится в больнице в тяжелом состоянии.

На месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия.

Над восстановлением электролинии работает аварийная бригада ОАО «Херсоноблэнерго».