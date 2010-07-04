Майк Тайсон: я боюсь Аллаха

Легендарный американский боксёр-профессионал, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон приехал в столицу Казахстана с супругой, маленькой дочерью и няней ребёнка по приглашению организаторов международного фестиваля экшен-фильмов ASTANA, в ходе которого был показан и фильм «Тайсон», повествующий о непростой жизни спортсмена, сообщает сайт Исламньюз.ру. В дни фестиваля боксер отпраздновал свой 44-й день рождения: в местной мечети ему подарили старинный меч и национальную казахскую одежду.

«Мы уже его поздравили, подарили ему подарки - шапку, шапан, и он поехал свой торт отвозить детям в детдом», - сказал режиссёр Тимур Бекмамбетов.

Боксер, слова которого приводит казахстанский выпуск газеты «Известия», признался, что исповедует Ислам, и религия занимает важное место в его жизни: «Я боюсь Аллаха. Я знаю, что совершил в жизни очень много плохого, и думаю, что за это попаду в ад. Я каждый день пытаюсь замолить свои грехи», - сказал он на пресс-конференции в Казахстане.

«Почему я пришел именно к Исламу, затрудняюсь сказать. Но для меня Ислам - это не мельком брошенная реплика «Салам алейкум», не поход в мечеть раз в год при полном отсутствии добрых дел. Я - истинный мусульманин и должен соблюдать все правила Корана. Это для меня самое важное», - сказал Тайсон.

Отвечая на вопрос, гордится ли он своими спортивными достижениями, Тайсон сказал, что сегодня считает своим главным достижением благотворительность и помощь больным детям.

«Вот это - да, это то, чего я добился в жизни на самом деле. А все, что было раньше, - ну было и было. Оно уже не имеет никакого значения», - отметил боксер.