Сегодня в Киеве открылся Международный молодежный форум «Разработка и апробация инновационных методик привлечения активной молодежи стран СНГ к социальному служению».

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ пресс-секретарь Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Александр КАЛУГИН, в форуме принимают участие 120 молодых людей из 8 стран Содружества: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины.

"Молодые люди соберутся, чтобы сообща разработать инновационные методики привлечения молодежи стран СНГ к социально полезной деятельности в своих государствах посредством сети скаутских организаций", - подчеркнул А.КАЛУГИН.

Организаторы форума уверены, что его программа позволит объединить представителей скаутских организаций стран СНГ и создать действенные программы, которые будут стимулировать интерес молодежи к социально-полезной деятельности.

Во время открытия, которое состоялось в 10.00 в кинотеатре им. Чапаева, прошла презентация социального проекта «Дети войны - детям настоящего», посвященного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники форума вместе с актерами Владимиром ТАЛАШКО и Ольгой МАТЕШКО посмотрели фильм «В бой идут одни старики». Встреча завершилась возложением цветов к памятнику Леониду Быкову.

Сегодня же участники форума возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата и к памятнику Ивану Кожедубу.

В этот же день участники форума отправились в палаточный лагерь «Истоки» (Корсунь-Шевченковский район Черкасской области), где и будут работать над разработкой инновационных технологий привлечения молодежи к социально полезной деятельности. Для участников форума будет проведено множество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий и других рабочих мероприятий Форума.

Завершится форум 7 июля итоговым круглым столом, в котором примут участие представители государственных структур, научной и творческой интеллигенцией, общественные деятели и представители дипломатических миссий стран СНГ, аккредитованных в Украине. На круглом столе будут подведены итоги форума, участники смогут представить на суд общественные разработанные ими программы и стратегии инновационных действий по привлечению молодежи к социально-полезной деятельности и социальному служению.

Мероприятие организовано общественной детской и юношеской организацией «Видрада» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.