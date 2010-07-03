Луис Суарес: рука Бога теперь принадлежит мне (фото)

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес рассказал об эпизоде на последней минуте добавленного времени четвертьфинального матча Чемпионата мира против команды Ганы (1:1, 4:2-пен), в котором он сыграл рукой, вынося мяч из своих ворот. После этого форвард был удалён с поля, а в ворота сборной Уругвая был назначен пенальти, который не реализовал Асамоа Гьян.

«Я должен был сохранить шансы на участие нашей команды на чемпионате мира, и не зря сделал это, ведь в итоге мы выиграли в серии пенальти и вышли в полуфинал. Мы могли проиграть, но нас спасла рука Бога, которая теперь принадлежит мне», - приводит слова Суареса Газета.ру.

«После победы я выбежал на поле, чтобы отпраздновать её вместе с моими партнёрами по команде. Мы обнимались, радовались, и мне было очень приятно услышать от них, что во многом эта победа достигнута благодаря мне».

«На этом турнире наша команда пережила многое, а теперь настал момент, когда все мы и все наши болельщики могут насладиться успехом. Мы доказали, что у Уругвая очень мужественная сборная, которая борется до конца. Сейчас я не готов говорить о достоинствах и недостатках наших предстоящих соперниках – голландцах, сейчас время для того, чтобы праздновать победу».