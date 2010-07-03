Луис Суарес: рука Бога теперь принадлежит мне (фото)
Как избежать поражения на последней секунде
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес рассказал об эпизоде на последней минуте добавленного времени четвертьфинального матча Чемпионата мира против команды Ганы (1:1, 4:2-пен), в котором он сыграл рукой, вынося мяч из своих ворот. После этого форвард был удалён с поля, а в ворота сборной Уругвая был назначен пенальти, который не реализовал Асамоа Гьян.
«Я должен был сохранить шансы на участие нашей команды на чемпионате мира, и не зря сделал это, ведь в итоге мы выиграли в серии пенальти и вышли в полуфинал. Мы могли проиграть, но нас спасла рука Бога, которая теперь принадлежит мне», - приводит слова Суареса Газета.ру.
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«После победы я выбежал на поле, чтобы отпраздновать её вместе с моими партнёрами по команде. Мы обнимались, радовались, и мне было очень приятно услышать от них, что во многом эта победа достигнута благодаря мне».
«На этом турнире наша команда пережила многое, а теперь настал момент, когда все мы и все наши болельщики могут насладиться успехом. Мы доказали, что у Уругвая очень мужественная сборная, которая борется до конца. Сейчас я не готов говорить о достоинствах и недостатках наших предстоящих соперниках – голландцах, сейчас время для того, чтобы праздновать победу».