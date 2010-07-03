В Закарпатье неизвестный подарил школьному музею пакет с минометной миной и патронами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Закарпатской области Игорь СТЕФАНЕЦ.

По его словам, это произошло в одном из районных центров Закарпатской области - городе Виноградове.

К сотрудникам Виноградовского райотдела милиции обратилась директор школьного исторического музея одной из школ города. Женщина сообщила о странном «визите» неизвестного молодого человека.

«Неизвестный, по словам директора, принес в школу пакет, передал его женщине и скрылся в неизвестном направлении. В пакете обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, а также ряд патронов», - сообщил И.СТЕФАНЕЦ.

По словам И.СТЕФАНЦА, на место события сразу выехали сотрудники милиции и пиротехники. После осмотра они выяснили, что в пакете была распиленная пополам минометная ржавая мина, 5 пулеметных патронов и 12 пулеметных гильз, также покрытых коррозией. Начальник отдела уточнил, что эти предметы повреждены, и они не представляют угрозы для жизни и здоровья людей.

Сейчас милиция устанавливает личность человека, который передал в школьный музей боеприпасы.