”300 спартанцев” ведут против Ирана психологическую войну

Официальный представитель правительства Ирана Голямхоссейн Эльхам назвал голливудский блокбастер "300 спартанцев", вышедший недавно в прокат, оскорбляющим иранскую культуру и народ страны.

"Этот фильм - пропаганда против культуры иранцев. Они (Запад) хотят исказить нашу историю и культуру, поставить ее под вопрос, оскорбить", - заявил журналистам иранский высокопоставленный представитель, отвечая на просьбу выразить свое отношение к указанному кинофильму.

"Конечно, ни один народ этого не потерпит. Их действия являются враждебным поведением, психологической и культурной войной", - подчеркнул Эльхам.

Фильм "300 спартанцев" ("300") за минувшие выходные собрал в американском и канадском прокате $70 миллионов. Это самая успешная мартовская премьера.

В основу фильма положена история знаменитой битвы при Фермопилах. В 480 году до нашей эры огромная армия Персидской империи, мировой державы того времени, вторглась в Грецию.

РИА "Новости"