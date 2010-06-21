Форвард сборной Англии по футболу Уэйн Руни принес извинения болельщикам за некорректное высказывание в их адрес, сообщает радиостанция "Маяк".

Сразу после финального свистка матча в группе «C» Англия - Алжир, зафиксировавшего нулевую ничью, возмущенные английские фанаты подвергли обструкции свою команду за блеклую игру. Покидая поле, 24-летний нападающий ответил всем недовольным, произнеся в телевизионную камеру, продолжавшую прямое вещание: «Приятного вам возвращения домой!».

«Я произнес эти слова, находясь в запале матча, сложившегося для нас неудачно, - приводит заявление Руни английская Футбольная Ассоциация. - Приношу свои извинения болельщикам».

Один из фаворитов чемпионата мира - сборная Англии - неудачно выступает на полях ЮАР, не одержав пока ни одной победы в двух матчах.