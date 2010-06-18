Уволили президента Национальной радиокомпании

Подписан приказ об освобождении Виктора НАБРУСКО от должности президента Национальной радиокомпании Украины.

Об этом пишет Телекритикасо ссылкой на председателя Госкомтелерадио Украины Юрия ПЛАКСЮКА.

По его словам, приказ был подписан сегодня, 18 июня, в связи с истечением срока контракта В.НАБРУСКО.

“Однако обязанности президента НРКУ Виктор Иванович (В.НАБРУСКО - УНИАН) будет исполнять еще сегодня до 18.00. А вечером я намерен подписать другой приказ о назначении нового исполняющего обязанности. Им будет либо господин НАБРУСКО, либо кто-то из его вице-президентов - скажу только, что это однозначно будет человек из Национальной радиокомпании», - сказал Ю.ПЛАКСЮК.

Президентом Национальной радиокомпании НАБРУСКО работал с июля 1999 года.

Как сообщала Телекритика, постановлением от 2 июня Кабинет Министров внес изменения в устав НРКУ. В соответствии с документом, функции по управлению радиокомпанией осуществляет Госкомтелерадио. А руководство деятельностью радиокомпании осуществляет ее генеральный директор (а не президент, как было раньше), который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по представлению Госкомтелерадио.