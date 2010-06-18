Уволили президента Национальной радиокомпании
Набруско занимал должность 11 лет
|Виктор НАБРУСКО
Об этом пишет Телекритикасо ссылкой на председателя Госкомтелерадио Украины Юрия ПЛАКСЮКА.
По его словам, приказ был подписан сегодня, 18 июня, в связи с истечением срока контракта В.НАБРУСКО.
“Однако обязанности президента НРКУ Виктор Иванович (В.НАБРУСКО - УНИАН) будет исполнять еще сегодня до 18.00. А вечером я намерен подписать другой приказ о назначении нового исполняющего обязанности. Им будет либо господин НАБРУСКО, либо кто-то из его вице-президентов - скажу только, что это однозначно будет человек из Национальной радиокомпании», - сказал Ю.ПЛАКСЮК.
Президентом Национальной радиокомпании НАБРУСКО работал с июля 1999 года.
Как сообщала Телекритика, постановлением от 2 июня Кабинет Министров внес изменения в устав НРКУ. В соответствии с документом, функции по управлению радиокомпанией осуществляет Госкомтелерадио. А руководство деятельностью радиокомпании осуществляет ее генеральный директор (а не президент, как было раньше), который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров Украины по представлению Госкомтелерадио.