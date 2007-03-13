Столкновение трех автомобилей парализовало движение на трех мостах в Киеве

12:40, 13 марта 2007
Разное
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Пострадали пять человек

Сегодня утром в Киеве из-за столкновения трех автомобилей на мосту Патона почти на два часа было осложнено движение транспорта через мосты, соединяющие левый и правый берега столицы.

Как сообщили УНИАН в управлении Госавтоинспекци Киева, около 8.00 на мосту Патона столкнулись три автомобиля, которые двигались в противоположных направлениях. Чтобы добраться с левого берега Днепра на правый, водители начали двигаться через мост Метро и Южный, что из-за их большой загруженности транспортом также осложнило движение.

По информации ГАИ, около 10.00 инспекторы окончили оформление ДТП и уборку эвакуаторами с проезжей части моста Патона трех разбитых автомобилей, после чего движение по трем мостам начало понемногу нормализоваться.

По предварительным данным, вследствие ДТП пострадали пять человек.

 

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