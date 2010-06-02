Запорожский облсовет ввел должность заместителя без зарплаты

Запорожский областной совет в нарушение закона "О местном самоуправлении", которым определяется наличие у главы областного совета только двух заместителей, сохранил должность третьему заместителю Леониду АНИСИМОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на внеочередной сессии Запорожского облсовета при рассмотрении вопроса о сокращении "лишнего" заместителя главы Запорожского облсовета путем тайного голосования за увольнение Л.АНИСИМОВА высказались 43 депутата (против - 42), тогда как для принятия решения о сокращении третьего заместителя необходим был 61.

В результате такого исхода голосования Л.АНИСИМОВ, по словам председателя облсовета Павла МАТВИЕНКО, сохранил должность, но остался без заработной платы, которая предусмотрена бюджетом области только на двух заместителей председателя областного совета.

"Сегодня возник правовой казус: нет штатной должности (за наличие в штате облсовета 2 заместителей вместо 3 депутаты проголосовали на предыдущей сессии - УНИАН), значит, нет заработной платы. Это норма Бюджетного кодекса. Поэтому я сегодня подготовлю все необходимые письма в соответствующие органы и, по-видимому, в том или ином виде мы вернемся к этому вопросу на следующей сессии", - констатировал глава Запорожского областного совета.