Как взорвать свою машину на автозаправке, откачивая топливо пылесосом

25-летний житель Берлина устроил взрыв, когда пытался выкачать топливо из бака своей машины с помощью пылесоса, сообщает Deutsche Presse-Agentur. Сам виновник взрыва не пострадал, но находившийся рядом 23-летний мужчина получил ожоги и ссадины.

Как сообщили в полиции, водитель на автозаправочной станции случайно залил в бак своего автомобиля дизельное топливо. Обнаружив свою ошибку, он попытался выкачать топливо с помощью пылесоса, который предназначался для чистки машин клиентов автозаправочной станции.

Полиция начала расследование в отношении водителя по факту поджога и причинения травм пострадавшему человеку.

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