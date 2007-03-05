Как взорвать свою машину на автозаправке, откачивая топливо пылесосом
18:42, 05 марта 2007Разное
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У молодого берлинца получилось
25-летний житель Берлина устроил взрыв, когда пытался выкачать топливо из бака своей машины с помощью пылесоса, сообщает Deutsche Presse-Agentur. Сам виновник взрыва не пострадал, но находившийся рядом 23-летний мужчина получил ожоги и ссадины.
Как сообщили в полиции, водитель на автозаправочной станции случайно залил в бак своего автомобиля дизельное топливо. Обнаружив свою ошибку, он попытался выкачать топливо с помощью пылесоса, который предназначался для чистки машин клиентов автозаправочной станции.
Полиция начала расследование в отношении водителя по факту поджога и причинения травм пострадавшему человеку.
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