Оба погибших в результате обвала дома в Москве - украинцы

Оба погибших в результате обвала дома в Москве - граждане Украины.

Как сообщает “5 канал”, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры российской столицы.

Второе тело обнаружили под завалами сегодня утром.

Погибшие украинцы Павел Бондарь и Владимир Коржук вместе с другими строителями жили в подвале выселенного дома. Мужчины его реконструировали.

Обвал в доме в центре Москве произошел вечером 3 марта. Трое людей, среди которых также есть украинец, находятся в тяжелом состоянии в Институте Склифосовского.

В здании обвалились перекрытия третьего и четвертого этажей. Причиной инцидента называют нарушение техники безопасности во время выполнения строительных работ. По факту возбудили уголовное дело.

Как отметили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, министерство проверяет эту информацию.