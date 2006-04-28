Про имиджевую недоразвитость малоросов

Искать в «мирное» время в иностранной прессе статьи об Украине – напрасный труд. Нет, разумеется, во время выборов, в период больших скандалов мы снова попадаем в поле зрения ведущих мировых СМИ, но когда видишь, как активно обсуждаются малейшие шаги российского руководства, российские реформы, российские скандалы, российские успехи невольно задаешься вопросом: ну почему так? Почему о них пишут, а о нас – нет? Можно, разумеется, снова сказать, что у них «ресурс больше», что Россия – член большой восьмерки, что она интересна, потому что у нее есть «заветная кнопка», но все это, по-моему, чтобы оправдать собственную лень.

Я вынуждена констатировать, что тот информационный прорыв, который совершила Украина после Оранжевой революции, не был развит и приумножен. Еще тогда в горячие дни президентской гонки аналитики советовали, собирайте телефоны иностранных журналистов, создайте базу, связывайтесь, приглашайте, предлагайте другие темы. Куда там… Для многих иностранных репортеров знакомство с нашей страной ограничилось разовыми репортажами о революционных событиях. Разговаривая с одним из украинских послов, пришлось услышать такое мнение, что Украина не умеет продавать собственные успехи, ведь даже в период политических спадов и экономических кризисов можно найти что-то интересное и продать иностранной прессе. Например, Клочкову, Кличко, события в нашей космической отрасли, открытия в космической биологии, или же Рождественские праздники, народный быт Карпат - да что угодно. Было бы желание регулярно организовывать такие публикации и наладить такие коммуникативные каналы.

Валерий Чалый, эксперт центра Разумкова, поделился однажды со мной своим опытом. Он рассказал, что приезжали журналисты, по-моему, Ньюсвика и хотели сделать совершенно бесплатно цветную вкладку об Украине. Если бы такие публикации пришлось заказывать, это стоило бы сотни тысяч долларов. Увы, наши чиновники не нашли времени встретиться с иностранными журналистами. Кстати, закрытость и нерасторопность наших министров – давняя головная боль для иностранной прессы. И одна из причин нашей «имиджевой недоразвитости». Разговаривая с разными людьми, имеющими отношение и к пиару и к журналистике, много раз приходилось слышать мнение: имиджем Украины, как впрочем и любого другого государства, нужно заниматься

целенаправленно. Он создается не только первыми лицами государства, ее формируют не только официальные заявления, есть сотни других приемов, которыми можно рассказывать об Украине. Содержать недорогие государственные или полугосударственные структуры, делегировать эту миссию кому-то из сотрудников посольства. Один их первых украинских послов Греции сумел организовать телесюжет о первом годе Независимости Украины, только благодаря своим теплым отношениям с собственником телеканала. В общем, пропаганда страны должна стать глубокой установкой для наших чиновников и дипломатов. И тогда не нужно будет больших денег. Просто улыбайтесь и рассказывайте о своей стране побольше и особенно охотно когда вас о ней расспрашивают иностранные журналисты. Ведь множество вещей и в области пиара делается только благодаря хорошему отношению.

И тогда материалы о нас будут продиктованы не просто инерцией тепло принятой миром Оранжевой революции, а результатом глубокого и искреннего интереса.

Лена Мигачева