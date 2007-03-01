Конкурс на новое название для антикризисной коалиции?

Реплика

Наконец поняла, зачем для Симоненко понадобилась “антикризисная коалиция”... Чтобы вот так унижаться, в шестерках ходить, получая крохи с барского стола, все время выдумывая для избирателей несусветные объяснения слияния защитников трудящихся с их угнетателями...

Просто, оказывается, лидер неокоммунистов нашел в коалиции поле для своего творческого самовыражения, реализации креативного потенциала. Нет-нет, со стихами у Симоненко, насколько понимаю, не сложилось – по линии поэзии в коалиции продвинулся Мороз – но творческая комсомольсько-разгуляевская душа требует простора. Он нашел себя в том, что придумывает для красно-донецкого депутатского большинства названия.

Это по его предложению коалиция получила название “антикризисная”. Но прошло полгода, как, по мнению Симоненко, она уже перестала быть таковой, то есть “антикризисной”, и он оперативно предлагает новое наименование – “Развития и прогресса”. Интересно только, кто из них в коалиции “развитие”, а кто “прогресс”?

Развеселил меня этот господин, смеялась на кухне, когда услышала о новом названии, – аж молоко сбежало... Особенно позабавила аргументация: “Совместными усилиями правительства и антикризисной коалиции была возобновлена управляемость государством, наведен порядок в бюджетной сфере, решены вопросы по преодолению энергетического кризиса” – и все это, конечно, “в интересах людей” (фамилии людей известны).

И в самом деле, возобновилась управляемость милицией и прокуратурой. Наведен «порядок» в сфере деятельности так называемых свободных экономических зон и возвращения НДС (это относительно бюджетной сферы). Решены энергетические вопросы – путем наращивания платы за жилищно-коммунальные услуги...

Только кризис почему-то никуда не девался, а еще больше заострился...

Парламентскую коалицию за время ее “антикризисной” деятельности в народе называли по-разному: кризисной, антинародной, антиукраинской... Самое удачное название я вычитала у журналистки Коробовой – “СРКа” (социалисты–регионалы–коммунисты). Интересно, как обыгрывают остряки новое название, если оно будет принято. Охотно почитала бы предложения Интернет-тусовки...

Лариса Крамская, г. Чергнигов