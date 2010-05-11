Кто поджег "Мицубиси" депутата-регионала?

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который в Умани из хулиганских побуждений поджег автомобиль "Мицубиси" народного депутата от Партии регионов Петра ЦЮРКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Черкасской области, задержанным оказался 35-летний местный житель. Подозреваемый уже был ранее судим по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

У мужчины изъяты вещественные доказательства, а сам он сознался в содеянном. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Умани в результате пожара был поврежден автомобиль П.ЦЮРКО. По факту пожара ГУ МВД Украины в Черкасской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.