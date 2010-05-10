В ДТП погибли шестеро молодых людей

В Киевской области в дорожно-транспортном происшествии погибли шестеро молодых людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера в 05.20 вблизи с. Лобачив Володарского района. Водитель автомобиля “Renault Megane” на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево и перевернулся.

Водитель и пятеро пассажиров (в возрасте от 19 до 30 лет) автомобиля “Renault” от полученных травм погибли на месте происшествия.