Пепел вулкана Эйяфьятлайокудль продают через интернет

Жители Исландии собирают пепел вулкана Эйяфьятлайокудль и продают в Интернете в качестве сувенира, говорится на сайте интернет-магазина Nammis.is, специализирующегося на продаже исландских товаров.

Сайт предлагает приобрести своеобразный "кусочек современной истории". Как отмечается на сайте, счастливчики, решившие выложить за "вулканический лот" около 32 долларов, получат его в маленькой стеклянной 160-граммовой баночке, упакованной в картонную коробку.

Все средства, вырученные от продажи необычного товара, будут перечислены на сайт ассоциации ICESAR, которая занимается оказанием помощи районам, пострадавшим от извержения, например, выделяет деньги на очистку ферм, находящихся у подножья вулкана и засыпанных пеплом во время извержения.

РИА "Новости"