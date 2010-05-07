В Сумах 23-летний парень погиб, выпав с 9-го этажа

В Сумах 23-летний местный житель погиб, выпав из окна 9-го этажа.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Сумской области, трагедия произошла в среду, 5 мая.

Смерть наступила мгновенно и прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» ничем помочь не смогла.

На месте трагедии работали сотрудники милиции. В настоящее время они проводят проверку обстоятельств случившегося.