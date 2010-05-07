В Сумах 23-летний парень погиб, выпав с 9-го этажа
18:25, 07 мая 2010Разное
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Врачи ничего не смогли сделать
В Сумах 23-летний местный житель погиб, выпав из окна 9-го этажа.
Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Сумской области, трагедия произошла в среду, 5 мая.
Смерть наступила мгновенно и прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» ничем помочь не смогла.
На месте трагедии работали сотрудники милиции. В настоящее время они проводят проверку обстоятельств случившегося.
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