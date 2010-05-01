Предприниматель подарил 20 патрульных машин областной ГАИ

30 апреля подразделениям управления ГАИ ГУ МВД Украины в Сумской области торжественно вручили ключи от 15 патрульных автомобилей «ВАЗ-21099» и 5 автомобилей «ВАЗ-2107».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ ГУ МВД Украины в Сумской области, такой подарок сделал директор СП «Брацлав» Сергей МИХАЙЛЕНКО, давний друг нового начальника ГАИ Сумской области Виталия КАРМАЗИНА. Само предприятие «Брацлав» находится в Винницкой области, где начинал свою карьеру В.КАРМАЗИН, и специализируется на доильном оборудовании.

По словам С.МИХАЙЛЕНКО, он и раньше помогал автоинспекции в разных регионах страны, но такой большой презент сделал впервые, отметив, что стоимость «гуманитарной помощи» составила более 1 млн. грн.

В качестве благодарности меценату вручили нагрудный знак за сотрудничество с ГАИ и игрушечный кабриолет красного цвета с наклейками «Державтоінспекція».

На сегодняшний день в Сумской области подвижной состав ГАИ составляет 110 единиц служебного транспорта.