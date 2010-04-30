В селе Зачепиловка Харьковской области автомобиль КамАЗ насмерть сбил 8-летнего велосипедиста.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Управления МВД Украины в Харьковской области, трагическое событие произошло 29 апреля, когда автомобиль КамАЗ-53212 с прицепом под управлением 54-летнего жителя Днепропетровской области осуществлял обгон велосипедиста, который двигался впереди в попутном направлении.

По данным ЦСО, мальчик не справился с управлением велосипеда и попал под заднее колесо прицепа, в результате чего погиб на месте ДТП. Водитель грузовика был обследован на предмет употребления психотропного вещества и состояния опьянения. По заключениям специалистов, водитель был трезв.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины ДТП.

В целом, с начала года на территории Харьковской области зарегистрировано 54 ДТП с участием детей в возрасте до 18 лет, во время которых 3 ребенка погибли и 59 получили травмы, сообщили в ЦСО.