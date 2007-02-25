Пираты захватили 1800 тонн еды

Принадлежащее ООН грузовое судно захвачено пиратами у северо-восточного побережья Сомали, сообщает France Presse со ссылкой на представителей Организации объединенных наций.

Судно "Розен" участвует в программе ООН по оказанию продовольственной помощи. Оно доставило 1800 тонн продовольствия для сомалийских городов Босассо и Бербера.

По данным Associated Press, экипаж судна состоит из 12 человек, среди них шестеро граждан Шри-Ланки и шестеро - Кении. Пострадал ли кто-то из них при захвате, неизвестно.

Пираты пока не выдвинули никаких требований.

Лента.ру