В Харькове из окна милиции выбросился мужчина

В Харькове с пятого этажа помещения городского управления милиции выбросился мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 25 апреля около 16 часов из Харьковского городского управления милиции поступило сообщение о том, что из окна служебного кабинета отдела уголовного розыска выбросился 30-летний харьковчанин.

Установлено, что этот гражданин ранее был осужден за незаконный оборот наркотических средств, в настоящее время находится на учете как лицо, злоупотребляющее алкоголем и наркотическими средствами. 25 апреля он был приглашен в отдел уголовного розыска Харьковского управления милиции для получения объяснений в связи с подозрением в завладении личным имуществом жительницы Харькова.

Гражданин зашел в помещение милиции 25 апреля в 15.37 и в сопровождении работника уголовного розыска поднялся в служебный кабинет, где ему было предложено сесть возле стола. Во время опроса приглашенный гражданин стал вести себя неадекватно, резко подскочил к окну, открыл его и свесился с подоконника. Работник милиции, который проводил опрос, схватил его за куртку, пытаясь спасти, но тот вырвался и упал с 5-го этажа.

По данному факту инспекцией по личному составу Управления кадрового обеспечения ГУМВД Украины в Харьковской области проведено служебное расследование, собранные материалы переданы в прокуратуру для принятия решения. Гражданина, который выпрыгнул из окна, бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки. Мужчина был срочно прооперирован, сейчас его состояние после операции стабильно тяжелое.

По предварительному заключению врачей, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Фактов применения к приглашенному в милицию гражданину физического или психического давления, а также спецсредств со стороны работников милиции служебным расследованием не выявлено, сообщили в ЦСО.