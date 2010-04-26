В Киевском зоопарке умер «слон Черновецкого»

Сегодня в Киевском зоопарке умер 39-летний слон Бой. Об этом УНИАН сообщил бывший заместитель директора зоопарка Кирилл ТАРАНТИН.

По его словам, сегодня в 11:04 слон упал в вольере и умер.

О гибели животного УНИАН сообщили также очевидцы, которые находились сегодня утром на территории зоопарка.

По словам К.ТАРАНТИНА, “заморили животное. 40 лет – нормальный возраст для слона. Есть слоны, которые живут 60 лет. Проводили эксперименты, сажали его на диету – все это привело к тому, что состояние его здоровья ухудшилось”.

В пресс-службе столичного зоопарка не подтверждают и не опровергают информацию о гибели слона.

Вместе с тем, на 13.30 назначена внеплановая пресс-конференция директора Киевского зоопарка Светланы БЕРЗИНОЙ "в связи с чрезвычайными событиями, которые произошли в зоопарке”.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2009 года директор Киевского зоопарка С.БЕРЗИНА сообщила журналистам, что слона Боя, который живет в Киевском зоопарке, планируют посадить на диету и научить самостоятельно спиливать ногти.

По ее словам, диета слону необходима не только потому, что он слишком тяжелый – 6,5 тонн – для индийского слона, которые весят в условиях дикой природы 3,5-4 тонны, но и потому, что растительная еда обеспечит меньшее нарастание ногтевой ткани на ногах животного.

Еще ранее – 26 декабря 2008 года - чиновники столичной мэрии в связи с финансовым кризисом и с целью предоставления поддержки Киевскому зоопарку решили взять под опеку животных. Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, “мы вышли сегодня с таким предложением к мэру, чтобы каждый взял на содержание, каждый заместитель и все желающие также”.

Как рассказал А.ГОЛУБЧЕНКО, мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ взял на себя заботу о слоне, а он сам взял под опеку зубра.