ЧФ нужен России лишь как политический фактор

Черноморский флот – это слишком высокая цена за адекватную стоимость газа, которую мы должны были и так получить. Но когда я слышу эти непрерывные обвинения на каждом шагу от Юлии Владимировны, то у меня возникает вопрос: госпожа, не такую ли дорогую цену мы заплатили за то, чтобы аннулировать очень вредные для Украины положения украинско-российского договора о газе, когда благодаря Юлии Тимошенко Украина была буквально посажена на цепь.

Потери понесет не так Украина, как Янукович

Первая причин всех этих бед, по моему мнению, не Янукович, а Тимошенко. Она заложила основу, при которой Россия теперь может шантажировать Украину. Причем я думаю, абсолютно сознательно. Это были какие-то очень непристойные договоренности между Тимошенко и Путиным. Но она уже это сделала. Теперь мы должны были каким-то образом вырваться из этой газовой петли и могли сделать это либо потерей авиастроительной украинской корпорации (предварительно предлагалось), либо потерей прав на Севастополь (а это фактически постепенная аннексия Севастополя), либо, на определенное время затянув ремни, выйти на энергетическую независимость от России.

Мы уже это начали делать. Потребление газа в Украине сокращено. Наращивается добыча собственного газа. Шельф Черного моря будем осваивать. Терминал для сжиженного газа запланировали строить. Сланцевый газ уже нашли. Нам нужно было полтора-два года продержаться, и мы могли сказать России: не вы диктуете условия, а мы. Мы можем покупать ваш газ, а можем и не покупать. Имея возможность шантажировать Россию, мы сами поддались на шантаж.

Основные потери от договора несет не столько Украина, сколько Виктор Янукович. Он не имеет теперь возможности быстро и форсированно увеличивать количество членов коалиции в Верховной Раде и в результате этого фактически лишить “золотой акции” коммунистов. Они и дальше будут иметь возможность его шантажировать на каждом шагу, потому что расширить коалицию до того количества, когда голоса коммунистов можно не учитывать, теперь будет намного тяжелее.

Раньше депутатов, которые переходили в коалицию, могли обвинить в измене Тимошенко или Ющенко. Хотя Ющенко уже, извините, – “свалка истории”, а Тимошенко, учитывая то, как она сейчас ведет себя, – почти фигура из музея восковых фигур Мадам Тюссо. А теперь депутатов-перебежчиков на каждом шагу будут обвинять в том, что они изменяют Украине.

Обращаться к украинцам в Центре и на Западе государства Януковичу теперь будет тяжелее. Он фактически теряет колоссальную возможность, которая ему открылась в последнее время в результате абсолютного паралича и маразма в действиях оппозиции. Он мог стать полноценным президентом государства. К этому понемногу шло. Тимошенко делала все, чтобы Украина восприняла Януковича как своего, несмотря на его глупую кадровую политику...

Сейчас он это все теряет.

Украина теряет статус нейтрального государства

Почему такое соглашение нам невыгодно в глобальном политическом аспекте. Украина в принципе имела шанс определиться как нейтральное государство. А нейтралитет достается очень тяжело. Это очень болезненный процесс, здесь очень много противоречий...

Но не может претендовать на активный нейтралитет страна, на территории которой находятся военные базы другого государства. Мы опять оказываемся в подвешенном состоянии, когда мы не члены НАТО, не имеем официального нейтрального статуса и не сможем его получить, по крайней мере до 2042 года. Это ухудшение системы безопасности страны.

В Севастополе мог быть созданный мощный торговый порт Экономические потери абсолютно однозначны. Севастопольская бухта очень выгодна для двух вещей. Первое – для создания там мощного порто-франко – с черноморским портом и свободной экономической зоной, что могло бы давать колоссальные прибыли для Украины. И второе – одну из бухт можно было бы отвести для военной базы общего командования для поддержания мира в Черноморском регионе. Это могла бы быть база, построенная на основе российских и украинских флотов с привлечением кораблей из Румынии, Болгарии и Турции, – чтобы это были действительно международные военные силы. Это решение не противоречило бы Конституции и дало бы нам некоторые геополитические преимущества. Но мы его потеряли.

ЧФ нужен России лишь как политический фактор Черноморский флот, базирующийся в Украине, вообще не имеет никакого военного значения. Ну, сидела у нас Россия в Севастополе, и кроме нескольких инцидентов, в целом большой беды не было. Мы знали, что все закончится в 2017 году и “до свидания”, дальше по- другому строим отношения. Если они останутся, то так же будут сидеть... Куча гнилых, ржавых корыт, постепенно уходящих на дно. Кремлю Черноморский флот нужен лишь как политический фактор, а не как военный. Россия никогда не будет тратить миллиарды долларов на новые корабли в бассейне Черного моря, которые никому здесь не нужны.

Соглашение неконституционно, но Верховная Рада проигнорирует Конституцию Решение, принятое вчера в Харькове, неконституционно. Поскольку в Конституции выписаны две нормы. Первая (в основном теле Основного Закона): на территории Украины не могут находиться военные базы иностранных государств. В заключительных положениях написано, что военные базы, которые на момент принятия Конституции действовали на территории Украины, могут в ней оставаться до завершения соответствующего договора, ратифицированного Верховной Радой. Договор, ратифицированный ВР, предусматривал окончание аренды в 2017 году. Даже если в том договоре прописана возможность его продолжения, там отмечается, что это должно происходить в соответствии с определенными процедурами: в последний год действия настоящего договора и на срок до 5 годов. Положения, которые сейчас есть в новом договоре между Медведевим и Януковича, не отвечают старому договору. Поэтому они должны расцениваться как абсолютно новый договор о базировании Черноморского флота. А новый договор не может быть заключен, поскольку прямо противоречит Конституции.

Но Конституцию никто менять не будет. У нас Конституцию просто тупо проигнорируют. Так называемые “изменения” к предыдущему договору будут ратифицированы. Мол, согласно Конституции флот иностранного государства находится на территории Украины только в соответствии с договором, ратифицированным Верховной Радой. ВР его ратифицировала – мы же, видите ли, нового договора не заключали, а внесли изменения в старый или пролонгировали его действие.

Хотя я настаиваю, что рассматривать это как пролонгацию старого договора нельзя. Это совсем другой договор, поскольку его статьи противоречат статьям базового договора.

Но это будет проигнорировано.

Остановить сейчас ничего не удастся. Договор вступит в силу.

Соглашение будет отменено через Конституционный суд при новом президенте

Конституционный суд отказался рассматривать вопрос о положении про военные базы иностранных государств, хотя это прямая норма Конституции – и он должен был бы давать свои объяснения.

Но пользуясь тем, что наш дорогой КС всегда играет под того, кто при власти, регулярно меняя свои позиции, при следующем президенте можно будет опять туда обратиться и автоматически получить негативное заключение о пребывании Черноморского флота РФ и в одностороннем порядке как неконституционный акт денонсировать это «продление». Хотя это, конечно, будет довольно скандальный процесс.

Тарас Черновил, народный депутат Украины