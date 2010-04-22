«Мерседес» врезался в хозяйственный магазин

В Тернопольской области микроавтобус врезался в магазин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, авария произошла вчера вечером на перекрестке автодорог с. Барсуки и с. Борщевка Лановецкого района.

44-летний водитель грузового микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением и въехал в здание хозяйственного магазина.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили незначительные повреждения и от госпитализации отказались.

Сотрудниками Лановецкого райотдела МЧС были проведены аварийно-спасательные работы по высвобождению заблокированного в салоне автомобиля водителя.