«Мерседес» врезался в хозяйственный магазин
09:59, 22 апреля 2010Разное
1032 0
ДТП в Тернопольской области
В Тернопольской области микроавтобус врезался в магазин.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, авария произошла вчера вечером на перекрестке автодорог с. Барсуки и с. Борщевка Лановецкого района.
44-летний водитель грузового микроавтобуса «Мерседес» не справился с управлением и въехал в здание хозяйственного магазина.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили незначительные повреждения и от госпитализации отказались.
Сотрудниками Лановецкого райотдела МЧС были проведены аварийно-спасательные работы по высвобождению заблокированного в салоне автомобиля водителя.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter