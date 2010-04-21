В Ивано-Франковске в армию призвали 8-летнего мальчика

Восьмилетний житель Ивано-Франковска получил повестку явиться на призывной пункт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил отец мальчика Владимир БРЕЦКО.

По его словам, в повестке говорилось, что за неявку предусмотрен штраф в 51 гривню.

«Повестка меня с женой сначала шокировала, а затем рассмешила, - сказал отец. – Мы сразу же об ошибочном вызове сообщили в военкомат. Но это ничего не дало».

Поэтому семья в полном составе 19 апреля пришла в военкомат. Мальчику дали нести небольшой рюкзак. «Все, как положено в таких случаях», - сказал В.БРЕЦКО.

Он продемонстрировал журналистам свидетельство о рождении сына, в котором написано, что Михаил БРЕЦКО, которого призвали в армию, родился 13 декабря 2001 года в Ивано-Франковске. Кроме того, мальчик ходит в специализированное дошкольное заведение, потому что имеет проблемы со здоровьем.

Как утверждают родители, они сначала думали, что ошибку допустили в ЖЭО или в медицинской призывной комиссии, однако те отрицали свое участие в этом инциденте, сославшись на то, что повестки призывникам выписывает военкомат.

В военкомате не комментируют эту ситуацию.

Родители мальчика надеются, что ошибка произошла механически, из-за невнимательности какого-то военного, а повестку в качестве доказательства невнимательности повесят у себя дома на стену на память. «Когда наш сын достигнет совершеннолетия, тогда он поймет, когда еще должен был идти на службу в армию, - сказал В.БРЕЦКО. – Пока он этого еще не осознает».