Greenpeace завалила энергетиков навозом
06:53, 21 апреля 2010Разное
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Акция протеста в Бразилии
Активисты Greenpeace перегородили вход в Бразильское агентство по электроэнергии (Aneel) тремя тоннами навоза, сообщает РИА "Новости" - Экологиясо ссылкой на местные СМИ.
Манифестанты выразили таким нестандартным образом свой протест против планов строительства ГЭС "Белу Монти" в бразильской Амазонии.
По мнению Greenpeace, строительство станции на реке Шингу в бассейне Амазонки может нанести существенный ущерб экологии региона, в то время как отдача от вырабатываемой энергии будет низкой.
"Бразилии нужна электроэнергия, но не из Белу-Монти", - сказал один из организаторов акции.
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