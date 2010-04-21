Greenpeace завалила энергетиков навозом

Активисты Greenpeace перегородили вход в Бразильское агентство по электроэнергии (Aneel) тремя тоннами навоза, сообщает РИА "Новости" - Экологиясо ссылкой на местные СМИ.

Манифестанты выразили таким нестандартным образом свой протест против планов строительства ГЭС "Белу Монти" в бразильской Амазонии.

По мнению Greenpeace, строительство станции на реке Шингу в бассейне Амазонки может нанести существенный ущерб экологии региона, в то время как отдача от вырабатываемой энергии будет низкой.

"Бразилии нужна электроэнергия, но не из Белу-Монти", - сказал один из организаторов акции.